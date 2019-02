Città Giardino, storie di vite in attesa

Venerdì 1 marzo il circolo Arci Cuac di Gallarate ospita la proiezione del film Città Giardino, un film di Gaia Formenti e Marco Piccarreda

Sempre più frequentemente ragazzi africani, poco più che bambini, scelgono di intraprendere da soli il difficile viaggio che li conduce in Europa lungo rotte e considerate illegali. Si lanciano spregiudicatamente in un’avventura dall’esito incerto andando incontro alla fame, allo sfruttamento, alla prigionia talvolta. Arrivati in Italia vengono separati dagli adulti e raccolti in centri speciali in cui dovrebbero sostare per 60 giorni prima di essere smistati in strutture più adeguate. Di fatto la carenza di mezzi e la lentezza dell’amministrazione italiana trasformano questo soggiorno temporaneo in una agonia di inattività allucinata. Gli ospiti dei CPA semplicemente non hanno niente da fare se non attendere.

Dormono sempre, consumano pasti preconfezionati e usano il loro tempo di veglia scrutando il cellulare. Giorno dopo giorno, mese dopo mese.

Molti di loro scappano, altri cadono in uno stato di depressione clinica.

Dopo una lunga frequentazione passata a raccogliere testimonianze ci siamo resi conto di come il tempo trascorso nei CPA scavasse dentro questi ragazzi un vuoto profondissimo.

Cosa può fare la mente di un adolescente scampato alla guerra e alla povertà quando si trova bloccato per mesi nell’angolo remoto di un’isola straniera? Cosa resta della sua spinta verso il futuro? Del suo coraggio incosciente? Della sua stessa identità?

Questi interrogativi ci hanno guidato nel mettere in scena un racconto visionario e a tratti ironico, focalizzato sulla descrizione di un luogo, il Centro di Prima Accoglienza, della sua atmosfera ipnotica, del senso di evaporazione della realtà che si respira al suo interno.

Un pianeta isolato in cui il cellulare rimane l’unico mezzo per restare in contatto con se stessi, i propri desideri, i propri affetti.

Saranno presenti gli autori Gaia Formenti e Marco Piccarreda.

Appunatemento dalle 21 (il circolo apre alle 20). Ingresso con tessera Arci, valida per tutti i circoli d’Italia.