Conto alla rovescia per l’arrivo di DigitaLife a Pietra Ligure

Tanta Liguria all’interno del docufilm DigitaLife, in tour dallo scorso 16 gennaio quando è stato presentato in anteprima nazionale al cinema Anteo di Milano.

Tra le storie raccontate, oltre a quelle che coinvolgono il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Podere Case Lovara, bene di proprietà del FAI, c’è anche quella di Matteo Rainisio (nella foto sopra), vicepresidente Anso e Ceo di Edinet, società editrice di IVG.it, il quotidiano online più letto della provincia di Savona.

«Come sarebbe stata la mia vita senza internet? Visto quello che faccio, non so cosa farei», confessa.

Matteo inizia a navigare in internet nel 1993 ma è solo tre anni dopo che la sua vita cambia davvero: spinto dalla voglia di innovazione, fonda Edinet, webcompany impegnata nella valorizzazione della rete quale strumento di lavoro.

Da allora, Matteo e la sua compagnia realizzano siti e portali per strutture ricettive, centri medici, agenzie immobiliare, aziende commerciali e industriali, enti pubblici, quotidiani online, sistemi cms.

«Oggi ho un’impresa che vent’anni fa non esisteva e che dà lavoro a ventiquattro persone».

La storia di Matteo è una delle oltre cinquanta che compongono il film prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. Insomma, DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LA SERATA DI PIETRA LIGURE

L’appuntamento è fissato per lunedì 4 marzo alle ore 20.00, presso il Cinema-Teatro Comunale “Guido Moretti”.

La serata sarà a ingresso libero.

L’evento, organizzato da IVG.it, vedrà la partecipazione Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente di Anso, Matteo Rainisio, vicepresidente Anso e Ceo di Edinet (tra i protagonisti del film) e Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net (tra i protagonisti del film).

IL TRAILER