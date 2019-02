Le Cinque Terre in scena alla Mediateca Ligure di La Spezia

Pochi chilometri di costa, borghi arroccati su scogliere a picco sul mare: le Cinque Terre rappresentano il tratto più suggestivo della riviera ligure tanto da meritarsi il riconoscimento dell’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità.

Oggi universalmente note per la loro bellezza, attirano ogni anno due milioni e mezzo di turisti, un terzo dei quali proveniente dall’Asia.

Il successo delle Cinque Terre è innegabile, difficile credere che questi luoghi caratterizzati da panorami mozzafiato e scorci spettacolari non sempre siano stati meta per gli appassionati di trekking e gli amanti della natura. Il cambiamento è arrivato circa vent’anni fa e da allora niente è più lo stesso.

La creazione del Parco delle Cinque Terre ha certamente contribuito allo sviluppo di questa area preservandone al tempo stesso le caratteristiche originarie ma anche internet e i social hanno avuto il loro peso.

«Le Cinque Terre sono state cambiate dall’approccio dei turisti ai social», spiega Luca Natale, responsabile della comunicazione del Parco delle Cinque Terre. «La maggior parte dei visitatori conosce il territorio delle Cinque Terre tramite internet».

La storia di Luca e del Parco Nazionale delle Cinque Terre è una delle oltre cinquanta che compongono il film prodotto da Varese web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione ente per lo spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. Insomma, DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LA SERATA DI LA SPEZIA

Conto alla rovescia per l’arrivo a La Spezia di DigitaLife. L’appuntamento è per giovedì 7 febbraio, alla Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso alle 20.30. La serata organizzata dal Parco Nazionale delle Cinque Terre in collaborazione con il FAI, vedrà la partecipazione Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente di Anso, Patrizio Scarpellini, direttore Parco Nazionale delle Cinque Terre, Vincenzo Resasco, presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre, Luca Natale, responsabile comunicazione Parco Nazionale delle Cinque Terre, Roberto Moretti, protagonista del film e property manager di FAI Podere Case Lovara, Marinella Curre Caporuscio, capo delegazione FAI La Spezia, Emanuele Costamagna, responsabile gruppo FAI giovani La Spezia, Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso.

