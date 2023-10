“Malnate & Sport” è in partenza per i Play The Games di La Spezia

“In bocca al lupo ragazzi!” Partiranno domani, giovedì 12 ottobre 2023, alla volta dei Play The Games di La Spezia, i giocatori di basket della squadra Malnate & Sport affiliata alla Uisp.

I Play the Games, fin dalla prima edizione, rappresentano un reale e prezioso strumento per sensibilizzare il territorio, al fine di promuovere, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione che educa alla comprensione ed alla valorizzazione della diversità in ogni sua più ampia espressione.

I giocatori convocati si chiamano: Paolo Basaglia, Michele Cappiello, Marco Lozza, Cristian Esposto, Claudio Buzzolo, Andrea Andreotti, Beppe Menegotto e Vito Colucci. Ad accompagnarli nell’impresa sarà Lorenzo Favretto che allena la squadra dal 2019, riuscendo a preparare due atleti per i mondiali di Abu Dhabi nel 2020.

Special Olympics ogni anno indice i campionati nazionali di tutte le discipline (pallavolo, calcio, calcio a 5, bocce, bowling, etc). Nella precedente edizione le partite si sono svolte a Torino. Quest’anno, però, vista la concomitanza con i mondiali a Berlino, Special Olympics propone i “play the games” in 14 regioni, per un totale di 19 discipline sportive e 54 giorni di gara. A La Spezia giovedì confluiranno 210 atleti per le gare di atletica leggera e 500 giocatori di basket. I giochi termineranno domenica 15 ottobre, con il torneo di basket al palazzetto dello sport G. Mariotti.

La mission di Special Olympics è quella «di valorizzare le persone con disabilità intellettiva al fine di promuoverle quale risorsa per la società». Inoltre: «indirizza le azioni e le strategie verso un costante impegno per accrescere il livello di sensibilità dell’opinione pubblica, ponendo le basi per il superamento dei pregiudizi».

«Tra i benefici dello sport c’è l’integrazione – afferma Maria Grazia Panigada, dirigente accompagnatore della Malnate & Sport – Questi ragazzi giocano insieme da parecchi anni se consideriamo che la squadra esiste da circa 15 anni. Tre lustri in cui abbiamo raggiunto la vittoria del campionato nazionale Fisdir e diverse classifiche al secondo posto ai nazionali di Special Olympics. Il nostro scopo, però, non è essere in vetta alle classifiche, ma vivere un momento di convivialità. Ormai i giocatori si conoscono tutti sebbene di altre squadre e di altre città. A La Spezia, anche se dovessero perdere, si saranno comunque divertiti incontrando i propri amici, che è la cosa più bella e importante».

La squadra di basket Malnate & Sport si allena due volte alla settimana a Malnate: il mercoledì al palazzetto e il sabato mattina in via Libia. La squadra è composta da 15 giocatori. Si cercano ragazzi per allenarsi e scendere in campo con i giocatori del Malnate & Sport: una collaborazione che va nel segno della vera inclusione.