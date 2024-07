A un soffio dal secolo: l’edizione 99 del Palio del Golfo di La Spezia

Il 99° Palio del Golfo entra nel vivo con il taglio del nastro di Blue festival questa sera, 25 luglio, alle ore 18 in Passeggiata Morin, presso la Rosa dei Venti. Alla cerimonia di apertura partecipano il sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello, il presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, oltre alla autorità civili e militari.

A seguire il professor Antonio Di Natale, Esperto ONU per i Diritti dell’Oceano e figure di primo piano in Italia nel campo della Biologia Marina, svolgerà la Lectio Magistralis “L’Oceano, ancora poco conosciuto, i suoi diritti e le nuove sfide”. Di Natale è ecologo e biologo marino con esperienza pluridecennale e ha lavorato in oltre 70 Paesi. Attualmente opera come esperto in tre gruppi ONU e per DG-MARE ed è nel Core Group per lo sviluppo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano. È Segretario generale della Fondazione Acquario di Genova e consigliere scientifico di Costa Edutainment.

Al Blue Festival 2024 due momenti di dibattito

Sul palco Blue Festival 2024, allestito alla Rosa dei Venti in Passeggiata Morin, i giorni 27 e 28 luglio alle ore 19 si svolgeranno due talk, animati dalle voci dirette di alcuni protagonisti, che racconteranno al pubblico gli elementi che caratterizzano alcune importanti attività legate alla economia del mare (Blue economy).

Sabato 27 luglio sarà la volta di “Blue economy subacquea: il mare tra industria e scienza”, in cui si parlerà delle profondità del mare e dei magnifici e avventurosi orizzonti della subacquea civile. Un racconto affascinante di curiosità, storia, cultura industriale e scientifica, tecnologia e sostenibilità. Emergeranno lati “sommersi” della città e qualche spunto lavorativo per i più giovani. L’incontro, moderato dal giornalista Thomas De Luca della testata Città della Spezia, sarà partecipato da Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia; Mario Sommariva, Presidente AdSP Mar Ligure Orientale; Luigi Barbagelata, managing director Colmar Italia; Marco Faimali, direttore IAS-CNR; Fabrizio Forma, AD Art Sub.

Domenica 28 luglio sarà invece protagonista il tema “Elettrificare le banchine del porto, come e perchè”, che offrirà un racconto a più voci di conoscenza dell’innovativo percorso che, attraverso l’elettrificazione, mette insieme economia e sostenibilità, dando respiro al rapporto città-porto, attraverso un nuovo modo di concepire e sviluppare il futuro del porto e il suo forte legame con la città.

L’incontro, moderato dal giornalista Thomas De Luca della testata Città della Spezia, sarà partecipato da Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia; Federica Montaresi, segretario generale AdSP Mar Ligure Orientale; Fabrizio Maggioni, procuratore/sales manager di Mont-Ele; Alexio Picco, managing director Circle Group; Davide Vetrala, Responsabile unico del progetto (Rup) cold ironing AdSP Mar Ligure Orientale.

«La partecipazione del pubblico è libera e gratuita. Vi aspettiamo!», affermano gli organizzatori.

Tutte le attività, compresi gli spettacoli in Piazza Europa di venerdì 26 luglio, “Il Vecchio e il Mare” di e con Sebastiano Somma, e lo spettacolo di danza del 31 luglio “H2OMIX Gli illusionisti della Danza” sono a ingresso libero.

