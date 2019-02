Controlli antidroga al parco “Alto Milanese”. Segnalate 5 persone

Un pomeriggio di controlli, effettuati dal personale della volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, in zona limitrofa al parco “Alto Milanese”. L’attività ha permesso di segnalare, alle Prefetture competenti, cinque persone, ritirare tre patenti di guida, sequestrare alcune dosi di droga ed un coltello.

Gli agenti, appostati in via della Pace a Castellanza, hanno fermato e controllato alcune autovetture condotte da soggetti che apparivano sospetti, in quanto stazionavano nella zona prospiciente l’area boschiva frequentata da pusher. In effetti cinque delle persone controllate, uomini di età compresa tra i 22 e i 55 anni e provenienti da comuni della Valle Olona ed anche dalla provincia di Milano e addirittura dalla Val d’Ossola, sono stati trovati in possesso di dosi di eroina, cocaina, hascisc, sicuramente destinate all’uso personale, per le quali sono stati segnalati alle Prefetture competenti a irrogare le previste sanzioni amministrative.

A tre di loro, che si trovavano al volante, è stata immediatamente ritirata la patente di guida e uno, in possesso di un coltello a serramanico, è stato anche denunciato per il porto dell’arma impropria.