Cubetto, l’insegnante di coding e robotica per bambini

Cubetto è un robot di legno, ma con un cuore Arduino, che insegna ai bambini le basi della programmazione dei computer attraverso giochi e avventure. Questo piccolo docente è approvato dal metodo Montessori e viene utilizzato da educatori e insegnanti di tutto il mondo.

Sabato 2 marzo alle ore 11.00 Ursula Abiuso, programmatrice informatica ed esperta software, sarà alla libreria Potere ai Bambini di via Robbioni 39 per presentare ai genitori il corso “Coding e robotica educativa con Cubetto” per bambini da 5 a 6 anni che terrà in libreria con l’ausilio del piccolo robot.

Il corso sarà articolato su 4 incontri nei giorni di sabato 23-30 marzo e 6-13 aprile alle ore 11.00.

La presentazione del corso invece, sabato mattina, è gratuita e riservata ai genitori.

Per iscrizioni alla presentazione contattare la libreria scrivendo a info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199.