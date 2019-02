Droga a domicilio, arrestati marito e moglie

Nella giornata di giovedì gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Gallarate avuta la notizia di una collaudata attività di spaccio di cocaina, procedevano al controllo di una autovettura sospettata di essere stata impiegata allo scopo. Gli spacciatori avevano organizzato un sistema di raccolta degli ordini tramite chiamata telefonica provvedendo poi alla consegna “a domicilio” di quanto richiesto, spostandosi a tale scopo nei vari centri a cavallo della provincia di Varese e di Milano ove risiedono gli acquirenti.

Intercettati e pedinati, i due spacciatori, marito e moglie, marocchini, rispettivamente di 31 e 25 anni, si sono accorti degli investigatori e, dopo un primo tentativo di far perdere le proprie tracce, si fermavano e con aria indifferente si dirigevano a piedi presso la loro abitazione.

A quel punto gli agenti, qualificatisi, hanno proceduto al controllo dei coniugi che a questo punto hanno tentato una immediata fuga, disfacendosi della sostanza stupefacente, che ancora non avevano consegnato agli acquirenti. La sostanza stupefacente veniva prontamente recuperata dagli operatori, occultata in un calzino arrotolato, contenente 34 dosi di cocaina del peso complessivo di 30,5 grammi, già pronte e confezionate per la cessione. La donna veniva, inoltre, trovata in possesso della somma totale di 790,00 euro in contanti, di cui non era in grado di giustificare l’origine, non svolgendo alcuna attività lavorativa. Anche tale denaro veniva sottoposto a sequestro, così come lo stupefacente rinvenuto.

Anche presso l’abitazione della coppia veniva trovata un’altra dose di cocaina e il materiale utilizzato per confezionare le dosi.

I due coniugi sono quindi stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità Giudiziaria di Busto Arsizio, dove verranno giudicati per i reati commessi.