Esce di strada e finisce con l’auto in un dirupo

Grande spavento questa mattina per un’automobilista svizzera, finita con l’auto in un dirupo.

E’ successo poco dopo le 12 in territorio di Verdasio, un comune svizzero di Centovalli, nel distretto di Locarno.

Una 60enne cittadina svizzera residente in Italia stava circolando alla guida di un’auto sulla strada cantonale in direzione di Intragna. Stando ad una prima ricostruzione la donna, forse a causa di un malore, giunta all’altezza di una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo, uscendo dalla carreggiata e terminando la sua corsa in un dirupo per alcune decine di metri.

Nonostante lo shock la donna è riuscita a uscire dal proprio veicolo, a risalire il dirupo e ad allertare i soccorsi.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della polizia comunale Ascona, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure alla 60enne l’hanno trasportata all’ospedale. La donna ha riportato leggere ferite.