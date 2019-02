Escursionisti dispersi salvati dall’elicottero dei vigili del fuoco

Poco dopo le 18 di domenica 24 febbraio, i vigili del fuoco hanno recuperato una coppia di escursionisti che si erano persi a Boarezzo, frazione del comune di Valganna. I due avevano lasciato la macchina a Ghirla e si erano incamminati nei boschi, ma con il calar del sole hanno perso l’orientamento. L’unico punto di riferimento visibile era una grande roccia, accanto alla quale si erano fermati, e un corso d’acqua. A quel punto non hanno potuto far altro che allertare via telefono i soccorsi che hanno raggiunto il luogo indicato dagli escursionisti. Gli specialisti del S.A.F, l’unità speleo – alpino- fluviale di Varese, e “Drago 84” l’elicottero del reparto volo Lombardia hanno individuato quasi subito gli escursionisti che tramite il verricello sono stati issati a bordo del velivolo e tratti in salvo. I due sono in buone condizioni di salute.