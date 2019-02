Galli: “Incompatibilità? Supererò presto il problema”

«Entro poche settimane supererò il problema quindi non sono preoccupato». Il Vice ministro allo Sviluppo economico Dario Galli spiega così la delibera pubblicata dall’Antitrust che certifica la sua condizione di incompatibilità tra le cariche di governo ricoperte e il suo ruolo nell’amministrazione delle sue società.

«È successo che quando si assumono incarichi di Governo, come è accaduto a me, vengono imposte delle restrizioni a mio modo di vedere anche troppo restrittive – spiega Galli -. Tra queste c’è anche il fatto che non si possono ricoprire ruoli amministrativi in azienda o avere un lavoro».

L’antitrust, infatti, aveva definito l’incompatibilità tra questi ruoli e l’incarico da Vice ministro e Galli aveva chiesto un periodo per risolvere la sua posizione professionale.

«Del resto io facevo la mia vita e come tutti avevo un lavoro e facevo il sindaco. Al mio lavoro dipendente ho rinunciato subito, poi ho dovuto anche rinunciare a fare il sindaco ma per quanto riguardava i miei incarichi amministrativi in azienda non potevo interromperli dall’oggi al domani perché ci sono anche dei posti di lavoro in gioco. Ho chiesto del tempo e purtroppo non mi è bastato ma riuscirò comunque a superare il problema nel giro di poche settimane».

Per questo Galli spiega che non presenterà neanche ricorso alla decisione: «il bollettino dell’autorità concede un periodo di tempo e io entro pochissimo farò decadere la condizione di incompatibilità. Non succederà nulla dunque, rimango dove sono. Mi spiace solo che per governare si dia quasi per scontato che uno non debba lavorare o impegnarsi nella propria città».