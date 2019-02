Giù le cartelle e pale in mano: gli studenti puliscono la piazza di Beata Giuliana

Studenti al servizio della collettività.

Questa mattina, gli studenti dell’Enaip di Viale Stelvio a Busto Arsizio non solo si sono presentati regolarmente in aula, anche arrivando da lontano, ma hanno accettato con spirito di collaborazione l’idea di ripulire con i badili e le pale gli spazi esterni della stessa scuola per allargarsi poi al piazzale antistante sino ad arrivare al sagrato della chiesa di Beata Giuliana. Poi è arrivato il momento della salatura di stradine e marciapiedi.

« Si sarebbe fatta molta meno fatica a starsene accoccolati tra banco e sedia vicino al calorifero – commentano i responsabili dell’istituto professionale di Busto – ma serviva imbracciare la pala e così un gruppo di studenti del Corso Operatore agricolo si è “attivato”. Coordinato da alcuni docenti ha reso un servizio del quale sono stati in molti a beneficiare. E il tempo per scherzare e sentirsi “utili” non è certo mancato. Con chi è rimasto nelle aule si è discusso, spiegato, scritto, letto. Certo, a regime ridotto, con qualche accorpamento (anche sui professori nevica…) e molte battute bonarie per chi è rimasto a letto. Ma assolutamente tutto nella più tranquilla normalità. E con un paesaggio mozzafiato alla finestra…»

Una mattinata un po’ diversa nei contenuti ma non nel luogo di ritrovo: «Forse servono anche mattinate come queste per crescere e imparare a darsi da fare. Così non ci si farà spaventare da qualche fiocco quando sarà tempo di lavoro».