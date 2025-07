Agesp Energia premia Annamaria Turno, vincitrice del concorso a premi

Sono stati il presidente Paolo Montani e l’amministratore delegato Emanuele Degni di Agesp Energia a consegnare le chiavi della nuova Fiat Topolino nelle mani della vincitrice del concorso a premi indetto dalla società di luce e gas di Busto Arsizio lo scorso anno. Si tratta di Annamaria Turno, residente a Busto Arsizio, che con il marito ha partecipato a “Vinci, vinci, vinci con Agesp Energia”, il concorso a premi attivo dal 16 settembre al 14 dicembre dello scorso anno a cui potevano accedere i clienti che sottoscrivevano un nuovo contratto di luce o gas attivando una nuova fornitura o scegliendo la società bustocca come nuovo fornitore.

La vincitrice infatti ha scelto la società di Busto Arsizio per le proprie utenze di luce e gas. L’estrazione finale si è svolta nel mese di gennaio e, oltre alla Fiat Topolino consegnata nei giorni scorsi alla vincitrice, Agesp Energia ha consegnato nei primi mesi dell’anno anche una Crociera MSC nel Mediterraneo e quattro iPhone 15 Pro.

Fiat Topolino è il quadriciclo del gruppo Stellantis 100% elettrico, adatto alla guida fin dai 14 anni e pensato, per le dimensioni compatte e la velocità massima di 45 km/h, per la mobilità urbana del futuro. “Muoversi in modo sostenibile migliora la qualità della vita nelle nostre città – hanno sottolineato Montani e Degni – Dando la possibilità a un nostro nuovo cliente di fruire in prima persona dei benefici di un’auto elettrica attraverso il primo premio del concorso, abbiamo voluto rimarcare la nostra attenzione e il nostro impegno a diffondere il valore della transizione energetica nella comunità di riferimento di Agesp Energia, che da oltre 70 anni accompagna Busto Arsizio verso il futuro con le proprie attività”.