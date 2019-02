Incidenti con gli animali, la Regione stanzia 12mila euro per il recupero della fauna selvatica

Regione Lombardia ha approvato, nella giornata di lunedì, uno stanziamento di 192mila euro per le attività svolte dai corpi o servizi della vigilanza ittico – venatoria delle Province a supporto delle funzioni di competenza regionale.

“Per la provincia di Varese saranno assegnati 12.300 euro per le attività di recupero della fauna selvatica deceduta a seguito di incidenti stradali e ulteriori 2.000 euro per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà”. Ha comunicato la vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza.

“Un provvedimento necessario – commenta – per la tutela del territorio e del patrimonio faunistico, anche da un punto di vista sanitario”.

“Nella nostra provincia – prosegue Brianza – ancora manca un CRAS (Centro Recupero Animali Selavatici). Auspico – conclude – che presto si possa aprire una struttura anche sul nostro territorio che per conformazione e ricchezza faunistica soprattutto nel versante settentrionale, gioverebbe notevolmente di un simile servizio”.