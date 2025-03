Il danno e la beffa: due giornate a Hands, una ad Alibegovic

Toccato il fondo, si può sempre scavare. L’assurda trasferta siciliana della Openjobmetis ha avuto una conclusione ulteriormente beffarda per via delle decisioni del giudice sportivo chiamato a valutare la pena per i due giocatori espulsi al PalaShark: Jaylen Hands e Amar Alibegovic.

Il giocatore biancorosso, che di fatto è stato aggredito da quello di casa (era intervenuto a difesa di un compagno) è stato squalificato per due giornate mentre l’italo-bosniaco è stato fermato per un solo turno.

Decisivo in questo caso il referto stilato dalla terna arbitrale, formata da Paternicò, Pepponi e Lucotti, gli stessi che avevano diretto a senso unico una partita a tratti irreale. Nel proprio comunicato il giudice sportivo ha spiegato che Hands «per comportamento offensivo nei confronti del primo arbitro a seguito dell’espulsione conseguente ad uno scontro fisico con un avversario». Alibegovic invece se la cava con una giornata «per essersi scontrato con un avversario a gioco fermo, fatto che ne comportava l’espulsione».

Ora la palla passa alla società: la Pallacanestro Varese farà ricorso (la società non ha ancora preso posizione ma un intervento appare scontato) per provare ridurre la squalifica a un solo turno, così da poter trasformare in ammenda il provvedimento e quindi avere Hands a disposizione per la trasferta di domenica prossima a Casale Monferrato (contro Tortona). Se però il ricorso venisse respinto, la guardia amercana sarebbe costretta a saltare anche il match interno con Reggio Emilia del 16 marzo.