La Caronnese serve il tris al Sondrio

Una bella Caronnese, come spesso capita al “Comunale”, vince e convince contro il Sondrio. 3-0 il risultato finale a favore dei rossoblu, che si mettono in tasca tre punti e in classifica guadagnano una posizione scavalcando il Rezzato e avvicinando il terzo posto.

Gara combattuta ma che la Caronnese ha gestito con grande personalità. Dopo il vantaggio di Villanova al 18’ del primo tempo, servito perfettamente da capitan Corno, nella ripresa i rossoblu chiudono i conti prima con la rete di Spampatti al 34’, infine con la marcatura di Di Munno al 42’ che fa esplodere di gioia il “Comunale” con un bellissimo tiro.

Sugli altri campi non sbagliano le prime due. Il Como batte in rimonta la Pro Sesto nella sfida d’alta classifica, mentre il Mantova passa 1-0 a Ciserano. Il Rezzato cade invece in casa del Villa d’Almè lasciando il quarto posto alla Caronnese.

RISULTATI: Ambrosiana – Caravaggio 2-3; Caronnese – Sondrio 3-0; Ciserano – Mantova 0-1; Como – Pro Sesto 2-1; Legnago – Pontisola 1-2; Olginatese – Seregno 0-0; Scanzorosciate – Darfo Boario 1-0; Villa d’Almè – Rezzato 2-0; Virtus Bergamo – Villafranca 1-1. CLASSIFICA: Como 64; Mantova 63; Pro Sesto 50; Caronnese 48; Rezzato 47; Virtus Bergamo, Pontisola 35; Villa d’Almè, Sondrio 32; Seregno 31; Caravaggio 29; Darfo Boario 26; Villafranca, Scanzorosciate, Legnago 24; Ciserano 20; Ambrosiana 18; Olginatese 13.

CARONNESE-SONDRIO 3-0 (1-0)

Marcatori: 18′ pt Villanova (C), 31′ st Spampatti (C), 42′ st Di Munno (C)

CARONNESE: Barlocco, Braccioli, Mandracchia (27′ st Spampatti), Di Munno (43′ st Barbera), Costa, Pavan, Rinaldi (47′ st Cazzaniga), Gattoni, Pittarello (18′ st Piraccini), Corno, Villanova (27′ st Roveda). A disposizione: Beretta, Manti, Baldo, Ciceri. Allenatore: Mazzoleni

SONDRIO: Guerci, Mara, Cannataro, Ronzoni (6′ st De Respinis), Vono (38′ st De Bianchi), D’Amuri, Fognini (12′ st Coppola), Beltrame (17′ st Valente), Jamal Idrissi, Ambrosini, Antonucci (6′ st Damo). A disposizione: Lassi, Mostacchi, Valtulina, Della Cristina. Allenatore: Nordi

Arbitro: Tomasi Sez. di Lecce (Ameglio e Asciampremer)

Ammonizioni: Pittarello (C), Ronsoni (S=, Mara (S), Vono (S), Damo (S)