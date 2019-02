“La via Francisca è stupenda perché rovinarla con quei rifiuti?”

Gentile redazione,

tramite i vostri articoli, sono venuta a conoscenza del percorso storico della via Francisca e ho fatto il cammino da Varese a Castellanza (trovando in generale il percorso gradevole) e sto organizzando di percorrere a maggio da Castellanza a Pavia in più tappe.

Provando a fare la prima tappa, oltretutto nel parco delle Rogge, nei pressi della Cava di Buscate, mi sono imbattuta in un tratto non percorribile per la presenza sul sentiero di rifiuti, alcuni parzialmente combusti e con esalazioni pericolose.

È davvero un peccato perché fino a quel punto il percorso è davvero piacevole. Trovo che il cammino possa essere una risorsa per il territorio ed è un peccato che ci sia questa interruzione.

Saluti

Fiorella Caccia