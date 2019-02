Le dipendenze affettive: incontro in biblioteca

Mercoledì 20 febbraio alle ore 20:30 presso la sala della biblioteca del Comune di Casciago, si svolgerà il quarto incontro del terzo ciclo intitolato “SALUTE A 360 GRADI” promosso dalla Commissione Salute dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori”.

Durante la serata, destinata ad un pubblico adulto, interverranno lo psichiatra Dottor Vincenzo Marino, l’Associazione EOS di Varese (Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza alle donne e ai minori) e la scrittrice Alessia Maineri, autrice del libro “Tulipani a dicembre”.

Il tema delle relazioni è un tema di grande attualità: il benessere nelle relazioni, presupposto fondamentale per poter stare in SALUTE sia a livello individuale sia come comunità.

Il Dottor Vincenzo Marino commenta: «Le personalità dipendenti sono caratterizzate da un’insicurezza di fondo che porta ad aggrapparsi morbosamente all’altro ed a sperimentare un senso di vuoto intollerabile se l’altro viene meno. Queste condizioni affondano solitamente le loro radici in condizioni di trascuratezza, maltrattamento o abuso subite nell’infanzia che ostacolano la successiva crescita emotiva, con conseguenze talvolta drammatiche in età adulta».

Le volontarie dell’associazione EOS parleranno del ruolo e delle competenze dei centri antiviolenza, in particolare, l’avvocato Michela Righi racconterà cosa prova la donna vittima di violenza e cosa significa accompagnare la donna nel difficile percorso di uscita dalla violenza. La Dott.ssa Michela Prando affronterà, invece, l’urgente tema della prevenzione su tutti i livelli, dai giovani, alle associazioni sportive, alle scuole, all’intera comunità: verranno presentati alcuni progetti promossi dall’associazione Eos in cui è emerso il ruolo educativo della famiglia e della scuola come fattore di prevenzione alla violenza di genere.

I diversi interventi verranno intervallati dalle parole tratte dal libro “Tulipani a dicembre” lette dall’autrice Alessia Maineri che spiega: «Tulipani a dicembre” è una storia che parla di violenza ma anche (e soprattutto) di speranza. Una storia che è stata scritta con l’intento di arrivare sì, alle donne che vivono situazioni di violenza, in qualunque forma si manifesti, perché possa essere un messaggio, un aiuto, uno stimolo ad uscire dalla sofferenza che vivono, ma non solo: vorrei che arrivasse a tutti, donne e uomini indistintamente, perché faccia comprendere cosa vive chi è vittima di violenza, quali conseguenze devastanti possa avere la violenza e quanto sia importante creare reti di sostegno reciproco virtuose e diffuse. Perché solo così riusciremo a combattere questo fenomeno. Insieme. Uniti. Tutti».

Ci sarà la possibilità di acquistare alcune copie del libro “Tulipani a dicembre” e alcuni articoli come spille, magneti, magliette contro la violenza di genere il cui ricavato andrà al centro EOS di Varese.

La Commissione Salute dell’Istituto che, in sinergia con i quattro Comuni del territorio, organizza il ciclo di incontri, invita docenti, genitori e tutta la cittadinanza a questa serata durante la quale potremo, come comunità, informarci, riflettere, discutere, confrontarci: un’opportunità preziosa per tutti.

É molto gradita (ma non obbligatoria) l’adesione alla serata a questo link:

adesione a “LIBER* D’AMARE”