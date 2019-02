Il massaggio infantile che rilassa anche mamma e papà

Inizia mercoledì 13 febbraio 2019 al Centro Diagnostico San Nicola di Tradate, il nuovo ciclo di incontri dedicati al massaggio infantile per genitori di bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi.

Sono in tutto cinque gli appuntamenti in calendario ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 alle 16.30, tutti ospitati nella sede di via Gorizia 42.

Attraverso il massaggio i genitori rafforzano “semplicemente” ciò che fanno ogni giorno ovvero comunicare con il proprio bambino: con il massaggio questa comunicazione diventa ancora più profonda e intima. “Il massaggio infantile incide positivamente anche sullo sviluppo e la maturazione dei bambini a livello fisico, emotivo e psicologico, provocando loro grandi sensazioni di benessere e rilassamento”, assicurano i promotori.

Momento di grande intimità ed affetto tra mamma (o papà) ed il proprio bambino, durante la sequenza del massaggio, i genitori potranno confrontarsi, qualora ne scaturissero le occasioni, su numerose tematiche ed argomenti che sono spesso comuni ai neo-genitori, il tutto senza alcun obbligo ed in assoluta libertà.

Si consiglia un abbigliamento comodo e, per chi lo possiede, di portare il cuscino allattamento.

Olio da massaggio, telini monouso e tappetini forniti dal Centro.

Conduttrice del corso Jessica Labollita, ostetrica del Centro diagnostico San Nicola e insegnante diplomata AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile).

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 4 “coppie” genitore/bambino (0/12 mesi di età).

Per maggiori informazioni e iscrizioni (entro 11 febbraio 2019) contattare la segreteria del Centro al numero 0331 81 54 11 oppure consultare il sito www.cdsannicola.it.