Il 25 febbraio 2019, alle ore 16,00, nella Sala Conferenze di Villa Recalcati, Piazza Libertà 1,Varese, si terrà la presentazione del libro “Migranti. Tra accoglienza, respingimenti e protezione internazionale” di Paolo Padoin – Pintore Editore – .

Il libro è una rassegna di norme internazionali (ONU), europee (UE), italiane in materia, arricchita anche della normativa in vigore in tre Stati europei, Germania, Francia e Spagna.

Si allega la brochure di presentazione dell’evento ed una biografia dell’autore.