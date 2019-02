Minaccia di morte i genitori, arrestato

Quando li ha visti arrivare, fuori di sè, gli si è avventato contro mulinando calci e pugni e anche per questo sono scattate le manette ai polsi.

Ma il motivo dell’intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Varese a Induno Olona nella serata di ieri, di fatto racchiudeva una delle tante e spesso silenziose tragedie famigliari che si palesano nella violenza dei figli nei confronti dei genitori.

Disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, quel ragazzo di 23 anni di Arcisate è stato arrestato dai militari poiché accusato di resistenza a un Pubblico Ufficiale e atti persecutori.

La gazzella dell’Arma è intervenuta dopo una chiamata giunta al 112 in via Ferrarin, strada non distante dal quartiere varesino di San Fermo ma ancora a Induno, case di campagna, corti e tanto verde.

Secondo i carabinieri la lite sarebbe scaturita fra il giovane “per futili motivi connessi a dissidi di natura familiare”.

Sta di fatto che il ragazzo si era spinto poco prima a minacciare di morte di due genitori adottivi presso la loro abitazione.

Alla vista dei lampeggianti prima e delle divise poi, il ventitreenne si è scagliato contro i militari operanti con strattoni e calci venendo immediatamente bloccato e ammanettato.

Espletate le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.