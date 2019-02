Mister Worker, l’eCommerce internazionale a Gallarate

Mister Worker è il maggiore shop online per attrezzi professionali e con magazzino a Gallarate, in provincia di Varese. Premiato nel 2018 come Miglior e-commerce B2B al Netcomm Award, rappresenta una realtà importante nel panorama commerciale e imprenditoriale del varesotto. I costanti risultati avuti in questi anni hanno permesso di arrivare alla creazione di un vero e proprio software logistico e di diventare in questo modo il punto di riferimento nel commercio di strumenti di lavoro B2B per l’industria, facendo partire tutto dal grande magazzino con base a Gallarate.

Dal 2013 Mister Worker è un punto di riferimento per professionisti di vari settori: industrie, officine, responsabili della manutenzione, che lo scelgono per la sua vasta gamma di attrezzi e utensili da lavoro di altissima qualità e delle migliori marche, riconosciute a livello internazionale.

Il motto di Mister Worker è “We ship everything, everywhere”, e infatti, Gallarate è divenuta grazie a quest’azienda punto di partenza per mete lontane. Alla base di tutto questo c’è il grande lavoro del reparto logistico, che permette di attivare spedizioni veloci e sicure in oltre 120 paesi nel mondo, facendo di questo shop online il punto di riferimento per professionisti non solo a livello nazionale ma soprattutto internazionale: oggi infatti Mister Worker™ registra più del 70% del fatturato proveniente dai mercati esteri. Lo sviluppo e la crescita internazionale di questa realtà vanno avanti in maniera esponenziale ed emblema di ciò sono le continue aperture delle nuove filiali come quella a Bangkok, in Thailandia. Da sottolineare è proprio questo valore internazionale dell’azienda che riesce ad attivare spedizioni ovunque nel mondo, con consegne veloci e sicure.

L’eCommerce è guidata da Gianluca Borsotti, che nel 2013 apre le porte di questa azienda, grazie ad un forte know how appreso con l’esperienza ventennale nel campo dirigenziale di diversi brand. Borsotti dice: “Sin dall’inizio l’obiettivo della società è stato chiaro: portare sul mercato attrezzi da lavoro di qualità e di grandi marche con i miglior prezzi, e l’obiettivo è stato più che raggiunto. Oggi sono sempre più i professionisti alla ricerca della qualità e dell’ottimizzazione del processo produttivo che scelgono MisterWorker.com come loro negozio online di fiducia, il grande successo di questa società arriva proprio dalla di fiducia dei clienti confermata di anno in anno, giorno dopo giorno.

Alla base dell’azienda si possono ritrovare valori forti come la passione per ciò che si fa e la professionalità, che permettono di rispondere ad ogni esigenza dei clienti non solo con una grande variante di attrezzature di ogni settore, si parla di circa di 35.000 prodotti presenti sullo shop online, ma anche con un’attenzione particolare alla sicurezza del consumatore che è presente in tutte le fasi.”

Continua: “recentemente Mister Worker ha investito per rendere la propria piattaforma più agevole e di facile utilizzo, con la creazione di un portale sempre più veloce e accessibile, e una delle prime Progressive Web App in Italia. Diventando punto di riferimento nel commercio di strumenti di lavoro, confermandosi una soluzione pratica e conveniente e mostrando quanto di valore possa essere l’imprenditoria italiana.”