È morto Karl Lagerfeld

È morto lo stilista Karl Lagerfeld, aveva 85 anni.

Nato ad Amburgo il 10 settembre 1933, è scomparso oggi a Parigi.

È stato uno stilista e fotografo tedesco. Ha fatto del suo nome quello di un creatore indipendente che collabora con una varietà di etichette di moda. Attualmente era direttore creativo di Fendi assieme a Silvia Venturini Fendi e di Chanel oltre che del proprio brand.

da Wikipedia

Nel 1980 fonda la sua etichetta, chiamata Lagerfeld, che lancia profumi e linee di vestiti. Lagerfeld ha collaborato con la svedese H&M, griffe internazionale di moda. Il 12 novembre 2001, H&M offrì un’edizione limitata di diverse creazioni di Lagerfeld, sia per donne sia per uomini, in punti di vendita selezionati, che andarono venduti in soli pochi giorni. Lagerfeld non ha avuto timore di contaminare la sua immagine lavorando con marche dal basso profilo, sebbene in passato abbia lavorato fianco a fianco con Wolford, disegnatore di calze e maglieria intima destinate a un pubblico esclusivo.

Per la sua linea di abbigliamento, chiamata inizialmente “Lagerfeld Gallery” e in seguito “Karl Lagerfeld”, a Parigi hanno sfilato le più importanti supermodelle, tra le quali spicca Claudia Schiffer, la sua prediletta. Nel 2004 ha disegnato alcuni completi per artisti musicali di fama internazionale, come nel caso del Re-Invention Tour di Madonna e dello Showgirl Tour di Kylie Minogue. Lagerfeld è anche un fotografo e tra le tante star immortalate figura anche Marilyn Manson. Produsse Visionaire 23: The Emperor’s New Clothes, una serie di foto di nudi di modelle e celebrità.

Lagerfeld è il capo esecutivo dei disegnatori della Maison Chanel. Inoltre, ricopre da diversi anni il ruolo di direttore creativo della Maison Fendi. Collabora per anni anche con la Maison Chloé. In qualità di fotografo, spesso scatta personalmente le immagini per le campagne pubblicitarie delle case di moda che dirige. Nel 2005 lo stilista è stato anche protagonista del reality show francese Signè Chanel. Lo show era incentrato sulle sue creazioni autunno/inverno 2004-2005 per la collezione Chanel. Il programma è stato poi trasmesso da Sundance Channel negli Stati Uniti nell’autunno 2006 e da RAI 5 nel 2012.

Il 18 dicembre 2006 Karl Lagerfeld ha annunciato il lancio di una nuova collezione uomo-donna nominata K Karl Lagerfeld, che include magliette attillate e una vasta gamma di jeans. Appassionato di architettura, era grande amico di Zaha Hadid, alla quale ha commissionato il Mobile Art Pavilion per Chanel. A Tadao Andō ha invece affidato la realizzazione della sua casa-studio a Biarritz, in Francia. Sul noto architetto giapponese Lagerfeld ha scritto un libro, intitolato Tadao Ando – Vitra house. Dal 2010 firma per quattro stagioni le collezioni di Hogan, per cui ripensa i modelli classici del brand (come sneaker e ballerine).

A inizio 2012, per dare il tono della collezione primavera-estate della Maison Chanel, Karl Lagerfeld ha scelto uno gioiello di Suzanne Belperron in calcedonio.

Ha firmato il numero di maggio 2012 di Architectural Digest, dove svela il suo appartamento di Parigi, i suoi ultimi progetti e la sua collezione di gioielli del Suzanne Belperron.[11][12] Nel 2012, dopo un anno di intenso lavoro, il museo delle cere di Amburgo, Das Panoptikum, gli ha reso omaggio commissionando una statua in cera dedicata alla sua figura.