Parigi stregata per Bellucci: fuori in tre set contro Halys

Per il terzo anno consecutivo, Mattia Bellucci non riesce a superare il primo turno del Roland Garros. E se nelle due occasioni precedenti il mancino di Castellanza si era dovuto arrendere contro giocatori di alta classifica (Tiafoe e Draper), questa volta è stato un avversario di pari livello, Quentin Halys a sbarrargli la strada.

Sul campo 7 di Parigi, il giocatore padrone di casa si è imposto sull’azzurro con il punteggio di 6-3 7-6 6-3, un divario piuttosto significativo a favore di Halys, ex numero 46 del mondo ma 90° prima del torneo (Bellucci era invece 73 del ranking). Mattia è stato poco preciso con la prima di servizio (55%), una delle sue armi migliori, e ha anche commesso ben 8 doppi falli a fronte di 4 aces contro gli 11 di Halys.

Numeri che spiegano una partita un po’ balorda, con il francese subito avanti 3-0 nel primo set e abile a piazzare un secondo break subito dopo l’unico ottenuto da Bellucci che si è arreso 6-3. Il secondo parziale è stato il migliore per Mattia che ha strappato subito il servizio al francese e lo ha difeso a lungo, salvo concedere un break (con due doppi falli) al 12° gioco. E nel successivo tie-break Halys, più freddo, ha vinto 7-4.

Terzo e ultimo set: Bellucci non riesce a convertire in punto una palla break nel cuore della frazione e il pericolo scampato causa la reazione di Halys che poi strappa il servizio al castellanzese per poi chiudere con un altro 6-3.

«Il servizio non mi ha aiutato: sono deluso e arrabbiato anche se ci saranno altre occasioni – ha detto Bellucci in sala stampa – bisogna avere lucidità nel gestire le cose al momento giusto e oggi non credo di averla avuta. Halys ha giocato una buona partita, mi aspettavo uno scenario diverso ma è stato molto tosto. Poi anche il pubblico ha avuto un suo ruolo e mi sono trovato in difficoltà».

Ora Bellucci resterà a Parigi per disputare il torneo di doppio insieme all’ungherese Marozsan (primo turno contro le wild card francesi Chidekh-Royer) con l’obiettivo di fare un po’ di strada. Poi lo spostamento sull’erba per iniziare a preparare Wimbledon.

TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI