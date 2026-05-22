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Busto Arsizio/Altomilanese

Alla Liuc di Castellanza un convegno per combattere l’omofobia

Un incontro promosso dal Comitato Pari Opportunità e dalla Cappellania dell'ateneo per approfondire i temi del rispetto e della convivenza alla luce del diritto e della fede cristiana

Castellanza tour 2022 luoghi

Il principio del rispetto della persona e le radici del diritto e della religione cristiana saranno al centro del convegno «Nessuno mi può giudicare», in programma alla LIUC – Università Cattaneo il prossimo martedì 26 maggio 2026 alle 17.30. L’incontro si propone di offrire strumenti cognitivi per contrastare l’omofobia, analizzando i presupposti della convivenza sociale.

Un appuntamento contro l’omofobia

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comitato Pari Opportunità e la Cappellania dell’ateneo di Castellanza. L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti legati alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre annualmente il 17 maggio, confermando l’attenzione dell’università verso le tematiche dell’inclusione.

Diritto e fede per la convivenza

Il titolo dell’incontro, “Nessuno mi può giudicare”, introduce una riflessione multidisciplinare. Gli organizzatori intendono infatti esplorare come i principi giuridici e i valori della tradizione cristiana possano convergere nel promuovere il rispetto verso ogni individuo, fornendo ai partecipanti una chiave di lettura utile a interpretare e combattere i pregiudizi.

Il ruolo dell’ateneo

L’appuntamento alla LIUC rappresenta un’occasione di confronto aperto non solo agli studenti, ma alla cittadinanza, puntando sulla formazione e sulla consapevolezza come strumenti primari di prevenzione sociale. Attraverso l’analisi dei fondamenti della convivenza, il convegno mira a rafforzare i legami della comunità nel segno del rispetto reciproco.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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