Una nuova mappa raccoglie i sentieri delle Valli del Verbano

La nuova carta dei sentieri delle Valli del Verbano sarà presentata lunedì 18 febbraio alla Colonia elioterapica di Germignaga.

La serata è organizzata dalla Comunità Montana in collaborazione con il CAI di Luino e di Laveno Mombello.

L’incontro, in programma alle 20.45, sarà l’occasione per illustrare i contenuti della carta escursionistica e approfondire le novità e le possibilità in materia di mobilità lenta e di scoperta del territorio.