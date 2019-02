«Perché l’aspirina alle 21.15 costa 7 euro e 50 in più?»

Buongiorno,

Al di là del fatto che vi sia sempre un‘unica farmacia di turno in tutta Varese e zone limitrofe, mi sembra esagerato un diritto di chiamata da 7,5 euro.

Potrei capirlo, forse, alle 3 del mattino, ma alle 21.15 francamente no: in 5 minuti con il diritto di chiamata hanno incassato 35 euro.

È corretto applicare tale importo?

Ritornando sul numero di farmacie di turno, com’è possibile che una città come Varese abbia questo problema? Una persona anziana che ha bisogno di un farmaco dopo le 20, come può attraversare la città o addirittura venire dai paesi vicini

Nessuno ha mai posto il problema?

Grazie e scusate il disturbo

Francesco Mattai del Moro