Il piccolo Tommy ospite della Protezione Civile: “Il nostro primo tifoso durante gli incendi”

Nei terribili giorni che hanno impegnato moltissimi uomini dei gruppi antincendio della Protezione Civile per lo spegnimento degli incendi in Valganna, a Gallarate c’era un bimbo che faceva il tifo per loro al punto da dedicare una lettera ai tanti uomini impegnati sul fronte del fuoco, i suoi eroi.

Oggi (domenica) Tommy è stato l’ospite d’onore del gruppo di Protezione Civile intercomunale della Valcuvia che lo ha accolto e lo ha coccolato per tutto il giorno. Ecco cosa ha scritto Dario Bevilacqua su facebook