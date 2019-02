Pro Patria a Vercelli senza nulla da perdere

È in un buon momento di forma la Pro Patria, che arriva da due vittorie di fila e che guarda occhi negli occhi la capolista Pro Vercelli, capolista del Girone A con 45 punti (9 in più dei tigrotti con tre partite in meno) e che ha tutti i fari puntati addosso.

I bianchi, allenati da Vito Grieco, stanno provando a dare uno strappo decisivo al campionato. Nelle ultime quattro partite giocate hanno vinto sempre, e sempre per 1-0. Vittorie non larghe, ma estremamente importanti; tolta l’Albissola, di fatti, i successi sono arrivati contro Piacenza, Arezzo e Carrarese, tre avversarie dirette per il primo posto.

In casa Pro Patria però il morale è alto, il gruppo è unito e vuole confermare la nomea di “ammazzagrandi”, provando a mettere a segno un altro colpo dopo quellicontro Entella, Siena, Carrarese e Pisa.

All’andata, allo “Speroni”, la Pro Patria non si fece schiacciare, ma uscì dal campo con una sconfitta per 1-0.

Tirando le somme, la Pro Patria andrà a Vercelli con tanto entusiasmo e senza nulla da perdere, consapevole di poter reggere il confronto e di puntare a un colpo pesante. Anche in questo caso c’è un tabù da sfatate: i tigrotti non vincono al “Piola” da quasi 40 anni. Sarà la volta buona?

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ProVercelliProPatria sui social.