Rocco Longobardi rilancia l’idea: “Portiamo la biblioteca al Maga”

Portare la biblioteca dentro al museo Maga: è l’idea riproposta dal consigliere di minoranza Rocco Longobardi (La nostra Gallarate 9.9), che così s’inserisce nel dibattito sul museo e sulla sua piena valorizzazione.

«Al Maga ed ho avuto modo di visitare angoli che neppure immaginavo» dice Longobardi all’indomani della commissione. «È un posto splendido, un vero orgoglio per una città come Gallarate ed una risorsa culturale per tutti noi. Io spero davvero che ogni alunno delle scuole cittadine abbia visitato il Maga almeno una volta. Se così non fosse lo renderei obbligatorio. Certo, la cultura è un investimento a lungo termine, non “rende” dall’oggi al domani. Eppure è il nostro sguardo sul mondo, l’eredità che lasciamo alle generazioni future».

È questo il tema emerso dalla commissione di mercoledì, con l’evidente distanza – di approccio, se non ancora di scelte politiche – tra il sindaco Andrea Cassani e l’assessore Isabella Peroni. «Il Maga merita ogni sforzo che lo valorizzi e lo renda interprete della città e del nostro tempo: perché non tornare a pensare di collocarvi la biblioteca senza snaturare il museo?». Una prospettiva emersa appunto in passato, rispetto a cui l’amministrazione Cassani ha fatto scelte diverse (vedi qui), ma che Longobardi ritiene valida, quantomeno da valutare. «Si dirà che non si può fare per svariati motivi ma sedersi ad un tavolo e valutare attentamente l’idea non costa nulla. Sarebbe il luogo ideale e lo renderebbe vivo e funzionale ai cittadini e avvicinerebbe molta gente verso il museo».