Ruba una bici e del cibo, arrestato

Nella serata di mercoledì, i Carabinieri di Malnate, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne,disoccupato del luogo, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di furto in abitazione.

In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di pattuglia a seguito di segnalazione telefonica al 112, sono intervenuti a Vedano Olona in via De Amicis nell’abitazione di un pensionato: qui hanno trovato il giovane che stava rovistando nell’abitazione e si preparava a portar via una bicicletta e varie derrate alimentari.

Il ladro è stato fermato e la refurtiva restituita al proprietario. L’arrestato è poi finito in carcere di Varese.