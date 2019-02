Stefano Frascoli e il demone della corsa

Pagine e podismo: il nuovo incontro del ciclo promosso da Samarate Loves Books vedrà la presentazione del libro “Il Demone della corsa” di Stefano Frascoli.

L’evento è in questo caso promosso in collaborazione con l’attivissima società sportiva Atletica Samverga, «sempre nell’ottica della collaborazione e della trasversalità della cultura».

L’appuntamento è per venerdì 1 marzo, al Caffè Teatro Nazionale 2.0 di via Indipendenza a Samarate, alle 21. Come sempre l’evento è promosso insieme alla Cooperativa La Nazionale di Verghera, che ospita la presentazione