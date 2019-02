Stop pesante per la Robur a Cecina

Tris di sconfitte per Axpo Legnano, Coelsanus Varese e SCS Varese, tutte impegnate lontano da casa nel fine settimana del 2-3 febbraio. Riposava invece la Cimberio Handicap Sport di basket in carrozzina: il calendario prevedeva infatti per alcune squadre italiane le partite di qualificazione europea.

SERIE A2 MASCHILE

Cade con onore la Axpo Legnano, battuta 88-79 a Capo d’Orlando dove non è sceso in campo l’ultimo – e prestigioso – acquisto biancorosso, Charles Thomas. L’ex canturino ha accusato un problema al ginocchio alla vigilia del match e così Mazzetti ha dovuto “andare alla guerra” con una truppa oltremodo ridotta. Purtroppo gli Knights hanno avuto un cattivo approccio (33-17 al 10′) e sono quindi stati costretti a rincorrere i siciliani per tutto l’arco del match. Brava l’Axpo a non mollare mai la presa (toccato anche il -5 nell’ultimo quarto) ma non è bastato; per Legnano 23 punti del solito Raffa e del sempre più convincente Bortolani, mentre Bozzetto ha chiuso in “tripla doppia” con 13 punti, 11 rimbalzi e 10 falli subiti.

Benfapp Capo d’Orl. – Axpo Legnano 88-79

(33-17, 52-40, 70-58)

Legnano: Raffa 23 (5/14, 4/6), Bortolani 23 (6/8, 3/6), Bozzetto 13 (3/6, 0/1), Serpilli 6 (3/6, 0/1), Ferri 6 (1/1, 0/4), Bianchi 5 (0/1, 1/3), Berra 3 (1/1 da 3). Ne: Corti, Ballarin, Coraini. All. Mazzetti.

CLASSIFICA (dopo 18 giornate): V. Roma 30; Rieti 28; Bergamo 26; Latina, Capo d’Orl. 24; Casale Monf., Treviglio, Agrigento, Biella 22; Scafati 20; Trapani 18; Siena 17; L. Roma, 16; Tortona 14; LEGNANO 8; Cassino 4.

SERIE B MASCHILE

Brutta sconfitta esterna per la Coelsanus che perde sul campo di Cecina per 79-62 al termine di una partita comandata senza troppi problemi dai padroni di casa. A peggiorare la situazione anche un infortunio a Ferrarese (che già era rimasto fuori per due partite) uscito dal campo a metà del terzo periodo dopo una buona prova. Varese però non è riuscita a contenere l’impatto dell’attacco toscano (Salvadori 21 con 5/6 da 3) e ha avuto troppi uomini al di sotto degli standard offensivi (Passerini e Ivanaj senza punti a segno mentre Planezio non ha ripetuto le prove più recenti). Il netto Ko di Cecina complica un po’ la vita ai roburini che dopo lunghissimo tempo sono scivolati ai limiti della zona playoff e, anzi, ora hanno solo 4 punti di margine sui playout. Imperativo, dunque ripartire già dalla prossima partita, quando la Coelsanus ospita la Sangiorgese (battuta stavolta da Vigevano in casa) in un derby complicato per entrambe.

Basket Cecina – Coelsanus Varese 79-62

(28-18, 42-35; 62-45)

Varese: Ferrarese 14 (2/3, 3/6), Mercante 11 (0/5, 2/4), Maruca 11 (5/6), Caruso 10 (3/6, 1/3), Planezio 8 (2/6, 0/3), Rosignoli 4 (2/2), Assui 4, Passerini (0/3 da 3), Ivanaj (0/3, 0/2). Ne: Mottini, Dal Ben. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 20 giornate): Omegna 32; Piombino, San Miniato 30; Firenze 28; Vigevano, Sangiorgese 24; Alba* 22; VARESE, Empoli, Pavia 20; Oleggio 18; Borgosesia 16*, Montecatini* 14; Cecina 12; Siena* 4; Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Non si sblocca la situazione della SCS Varese che perde anche a Tortona contro Castelnuovo Scrivia (54-43) e rimane ultima da sola nel girone Nord di A2 femminile. La squadra di Lilli Ferri sgomita e conduce anche per qualche tratto la partita nella prima metà ma poi subisce due parziali pesanti che la costringono a inseguire, senza risultati. Nel finale le biancorosse risalgono da -18 a -7 ma le troppe palle perse (ben 20) sono una zavorra davvero pesante e vanificano una buona difesa complessiva.

Autosped Castelnuovo S. – SCS Varese 54-43

(12-11, 29-23; 43-34)

Varese: I. Sonzini, E. Mistò 5 (2/5, 0/1), Beretta 4 (1/3, 0/4), F. Mistò 2 (1/4), Biasion 4 (2/2, 0/2), Petronyte 2 (0/2), Premazzi 11 (1/6, 2/3), Sorrentino 8 (3/6, 0/2), Visconti 5 (2/6, 0/2), Rossi (0/2, 0/1), Polato 2 (1/7). Ne: Cassani. All. Ferri.

CLASSIFICA: (dopo 17 partite): Villafranca 32; Costa Masnaga, Crema 30; Moncalieri, Castelnuovo S. 26; Udine 24; Vicenza 20; Itas Bolzano 18; Marghera, Milano 14; S. Martino, Carugate 12; Albino 10; Ponzano, 8; Valbruna Bolzano 6; VARESE 4.