Troppe risse, locale pubblico chiuso per 10 giorni

Il Questore di Varese ha disposto, applicando l’articolo 100 del TULPS, la sospensione per 10 giorni della licenza di un noto locale pubblico di via XX Settembre a Busto Arsizio. Il Decreto, notificato ieri, è stato emesso dopo che il Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha segnalato alcuni episodi, registrati dalle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, che hanno fatto ritenere che l’esercizio pubblico in questione costituisca oggettivamente una turbativa per l’ordine pubblico, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

«L’ultimo accadimento risale allo scorso mese di dicembre, quando una volante del Commissariato di Busto Arsizio è dovuta accorrere per un’accesa lite tra numerose persone, alcune delle quali palesemente ubriache, che si affrontavano in strada all’esterno del locale – spiega in una nota la Questura di Varese -. In quella occasione si era accertato che i gruppi contrapposti erano rispettivamente formati da addetti alla sicurezza e avventori e che la tensione era dovuta all’eccessivo uso della forza da parte dei secondi, che avevano colpito e causato lesioni ad alcuni ragazzi. Già in precedenza e in più occasioni, peraltro, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale erano dovuti intervenire presso il locale per intemperanze di clienti o addetti alla sicurezza o per verificare il numero degli avventori, superiore al massimo consentito, e il rispetto delle norme in materia di sicurezza».

