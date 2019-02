Per Uboldo in piazza con il candidato Alessandro Colombo

Ascolto e dialogo queste le parole d’ordine del weekend in piazza della lista “Per Uboldo – Colombo Sindaco”. Tre gli appuntamenti in calendario: sabato dalle 9 alle 12 davanti al Municipio in piazza San Giovanni Bosco, dalle 14 alle 18 di fronte all’ingresso del centro sportivo comunale di via Manzoni e domenica 24 febbraio dalle 9 alle 12,30 davanti all’ex ingresso della biblioteca civica in via San Martino angolo via Per Origgio.

“Vediamo – spiegano il candidato sindaco Alessandro Colombo e i suoi collaboratori – nella partecipazione del cittadino il punto di forza dell’azione amministrativa”. Non a caso il gazebo sarà l’occasione per presentare “l’Abcd dell’azione politica della lista civica. A come ascolto delle persone, B come buonsenso inteso come la capacità di esaminare con criterio e giudizio, C come coerenza intesa come l’agire in conformità con il nostro pensiero e D come dialogo inteso come il parlare con gli altri con rispetto per ciò che gli altri sono e dicono”.