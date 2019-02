Ubriaco al volante, denunciato

Nella giornata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese, a conclusione di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 25enne siciliano residente in Svizzera operaio poiché resosi responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcool coinvolto in sinistro stradale.

In particolare i militari hanno accertato che lo stesso era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo verificatosi a Malnate invia Como alla guida della propria autovettura Audi A5.

A seguito di accertamenti del tasso di alcolemia effettuati presso una struttura ospedaliera veniva curato che lo stesso si era messo alla guida della propria autovettura con targa Svizzera in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 0,8 grammi per litro.

Patente di guida ritirata ed autovettura sottoposta a fermo amministrativo.