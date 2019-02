Ultimo weekend di Barry X Ball a Villa Panza

Grande partecipazione per la mostra “The End of History”, personale dello scultore americano Barry X Ball organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano a Villa Panza a Varese, in collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano. E per consentire a un pubblico ancora più ampio di visitarla, l’esposizione – aperta dal 12 aprile – chiuderà domenica 10 febbraio 2019 invece che il 9 dicembre.

“The End of History” costituisce la prima retrospettiva completa dell’opera di Barry X Ball, curata da Anna Bernardini, Direttore di Villa e Collezione Panza e Laura Mattioli, storica dell’arte, collezionista e fondatrice del Center for Italian Modern Art di New York: in mostra a Villa Panza più di 50 opere dagli anni ‘80 a oggi, in un excursus che parte dai primi lavori a fondo oro, piccoli oggetti preziosi riduttivi e luccicanti che riecheggiano icone religiose e pale d’altare, e giunge ai carismatici recenti Portraits fino alla sezione dei Masterpieces, in un percorso che si snoda dalle sale del primo piano della villa al nuovo spazio delle Rimesse per le Carrozze. In contemporanea, al Castello Sforzesco sono esposti – anch’essi fino al 10 febbraio – un’inedita Pietà (2018), omaggio dell’artista alla celebre opera michelangiolesca conservata dal 2015 nel nuovo Museo della Pietà Rondanini e il potente Pseudogroup of Giuseppe Panza (1998-2001), un’installazione composta da nove ritratti del collezionista milanese in cui Barry X Ball guarda il suo soggetto da diverse angolature e con diverse espressioni.

Nelle sue opere, realizzate con metalli, marmi, alabastri, onici e lapislazzuli, l’artista insegue, sulle superfici e nei volumi, l’utopia di una materia, elemento naturale incontrollabile, dominata e al tempo stesso sublimata, unendo la progettazione virtuale e la modellazione al computer con l’intaglio e la levigatura dei dettagli a mano.

Per informazioni: T. 0332.283960 – faibiumo@fondoambiente.it – www.theendofhistory.it