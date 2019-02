Visita nutrizionistica gratuita all’Istituto Clinico San Carlo

Desideri perdere peso e vorresti iniziare una dieta? Vuoi capire come alimentarti in maniera sana e corretta? Da febbraio, all’Istituto Clinico San Carlo, il primo consulto nutrizionale è gratuito. Il nutrizionista è una figura importante per il nostro benessere, capace di riconoscere i bisogni nutrizionali ed elaborare diete e percorsi calibrati sulle singole esigenze. Il suo consulto può essere utile non solo per tornare in forma ma in tante altre situazioni, poiché tutti possiamo aver bisogno di un consiglio sugli alimenti da introdurre per un’alimentazione corretta.

Quando rivolgersi al nutrizionista?

– Obiettivo dimagrimento: per perdere peso in maniera sana, duratura ed equilibrata.

– In gravidanza, nell’allattamento, in menopausa o in altre situazioni in cui una corretta alimentazione potrà aiutarci a stare decisamente meglio.

– Se sono state diagnosticate patologie quali gastriti, reflusso, colite, gastrite, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, ecc.

– In caso di allergie o intolleranze alimentari.

– Quando si pesa troppo poco ed è importante capire come guadagnare massa magra.

– Se si pratica uno sport in maniera amatoriale o agonistica, per capire come e cosa mangiare per supportare al meglio le performances.

La prima visita

Durante il primo incontro si esamineranno le vostre necessità, lo stile di vita e le abitudini alimentari. Sarà valutato lo stato di salute, rilevate le misure antropometriche (altezza, peso, circonferenza vita e fianchi) e la composizione corporea in termini di massa grassa, magra e liquidi corporei. Si definiranno così obiettivi, tempi e modalità del percorso.

Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero: 0331 685065.