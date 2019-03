Come hanno affrontato la crisi i Fashion Retailer in Lombardia

Chi si occupa di fashion retail ai giorni d’oggi, forse non sa ancora quali strategie adottare per incrementare le vendite, ma soprattutto per fidelizzare i clienti in assenza di un legame vero e proprio con il commerciante.

In Lombardia, grazie al software gestionale magicstore.cloud, molti commercianti sono riusciti non solo ad acquisire nuovi acquirenti, bensì a stringere un rapporto più “intimo” con quelli già facenti parte del loro circuito.

I segreti nascosti del fashion retail

Il segreto che molto spesso gli imprenditori fingono di non ammettere o semplicemente non se ne accorgono, è quello di conoscere i propri clienti e fidelizzarli. Ciò non significa che bisognerà porre meno attenzione a quelli da convertire, anzi, tutto l’opposto.

Il ciclo vitale dell’acquirente fedele allo store, si suddivide in tre fasi: l’acquisizione, la conservazione e lo sviluppo. Gli ultimi due punti sono quelli essenziali, che al contrario di quanto si possa pensare sono quelli che porteranno maggiori guadagni.

Qualcuno si chiederà il motivo di tale affermazione, in realtà la risposta è molto semplice: convertire un nuovo lead / acquirente richiederà molti più investimenti in tempo ed economici, al contrario di quanto richiederebbe costruire un consumatore oramai assiduo presso il negozio.

Quattro imprenditori fashion retailer lombardi di successo: come ce l’hanno fatta?

In una recente intervista i quattro imprenditori spiegato come aver sviluppato un business in Lombardia, piuttosto profittevole. Nessun ingrediente segreto, solo poche caratteristiche in comune, ma che insieme li hanno portati a grossi risultati: ambizione, costanza e Magicstore.

L’unica differenza è solamente la categoria di commercio, per il resto tutti e quattro hanno imparato ad utilizzare il gestionale creando campagne marketing ad HOC, ma soprattutto hanno semplificato le attività, conosciuto i migliori clienti ed ottimizzato la gestione di magazzino.

Dicorsa ha incrementato le vendite migliorando la gestione di magazzino

Ha parlato il titolare dello store Dicorsa, chiamato così poiché è specializzato in triathlon e il suo fashion retail è focalizzato sulla vendita di calzature e abbigliamento da corsa, trekking, walking, trail ed ovviamente triathlon.

Il suo problema principale riguardava la gestione mal curata del magazzino. A causa di ciò si creava un dispendio di tempo che di conseguenza non consentiva ai dipendenti di ottimizzare le vendite o semplicemente prendersi cura del cliente a 360°.

Tutt’oggi si ritiene estremamente soddisfatto del servizio in cloud offerto da Magicstore, ma ciò che apprezza maggiormente è la possibilità di gestire il magazzino da ogni device (tablet, PC o smartphone) e qualsiasi luogo.

Al Bagatt rivoluziona il suo store grazie a MagicStore

Anche Al Bagatt sostiene di aver ottenuto risultati soddisfacenti grazie a Magicstore cloud. Il motivo anche in questo caso è legato all’ottimizzazione delle vendite, ma soprattutto delle giacenze di magazzino, che per un fashion retail è il punto cruciale.

Il negozio di calzature, abbigliamento sportivo e casual per bambini, donne e uomini, si trova a Milano e la sua attività è in piedi dal 1975. Oggi però, il titolare Antonio Riccelli ha ritenuto essenziale rinnovare il suo negozio usufruendo degli strumenti moderni.

Come ha superato i problemi Rucker Park

Il titolare di Rucker Park ha spiegato il motivo per cui ha scelto di affidarsi a MagicStore cloud. Il negozio molto noto agli sportivi che praticano basket, come tutti i fashion retailer aveva un’unica pecca: gestire le code di magazzino.

Il gestionale è stata la soluzione ai suoi problemi ed i motivi sono estremamente semplici: le funzionalità innovative del software riescono a gestire gli ordini senza l’utilizzo di gestione manuale (come i fogli Excel) e di conseguenza, con il rischio di commettere errori.

Vannucci, la boutique multimarca che sta al passo con l’epoca moderna

Anche la boutique Vannucci multimarca e lombarda, non ha potuto far altro che adeguarsi ai tempi moderni e con risultati a dir poco strabilianti. Il loro negozio si occupa di calzature, abbigliamento e accessori per uomo di classe.

I dipendenti, così come il titolare, hanno sempre mandato avanti l’attività commerciale con dedizione e professionalità, molto apprezzata dai clienti soprattutto per la loro bravura nel suggerire il prodotto giusto.

Purtroppo sia monitorare i dati di vendita, sia occuparsi dei propri acquirenti, non è sempre così facile. Per questo motivo lo store è ricorso a MagicStore cloud che li ha aiutati soprattutto a riconoscere i prodotti più venduti e ottimizzare e ridurre i costi superflui.