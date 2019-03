Castellanzese ko, Fenegrò e Legnano a -5

Si riapre la corsa per il primo posto nel Girone A di Eccellenza. La più grande notizia di giornata è la sconfitta della capolista Castellanzese 1-0 in casa dell’Ardor Lazzate, trafitta dalla rete di Iacovelli. Un ko pesante per i neroverdi, che ora hanno solo cinque punti di vantaggio da Fenegrò e Legnano, agguerrite inseguitrici.

I comaschi liquidano con un secco 3-1 interno l’Accademia Pavese (tripletta di Pizzini per i nerazzurri, Alibrandi per i pavesi), mentre i lilla al “Mari” battono 2-0 il Busto 81 nel big match di giornata con i gol di Ronchi e Calviello.

Frena invece la Varesina, che a Venegono Superiore contro la Sestese non va oltre al pari: 1-1 il finale con reti di Franzese e Ballgjni.

Si riavvicina alla zona playoff il Verbano grazie al successo ottenuto a Castano Primo 2-1. Firmano la vittoria rossonera Vezzi e Caldirola, mentre la segnatura di Colombo non basta alla Castanese.

Pareggio 2-2 tra Alcione e Varese, cade pesantemente l’Union Villa, 3-1 a Cassano Magnago contro il Città di Vigevano. Le reti di Molina, Procopio e Dioh condannano i cassanesi alla sconfitta; inutile il gol di Buzzi per l’Union.

Vince invece il Mariano, 3-1 in casa del Ferrera Erbognone.