Un autogol salva il Varese

Il Varese torna a casa con un punto dal centro sportivo “Kennedy” di Milano. Termina 2-2 la gara dei biancorossi contro l’Alcione, una partita che ha visto Camara e compagni giocare con buone trame ma peccare di precisione sottoporta.

Alla fine è un’autorete di Mangiarotti al 40′ della ripresa a regalare il definitivo 2-2 al Varese, capace di sbloccare la gara al 13′ con Lercara, servito da Camara. In mezzo le due reti degli arancioni milanese: entrambe su calcio d’angolo. Prima Orlandi al 32′ del primo tempo, poi Villa al 38′ della ripresa. In entrambi i casi colpevole la retroguardia varesina, apparsa disattenta nelle due occasioni.

Il Varese sembra ancora non al cento per cento come condizione fisica, subendo ancora il periodo di mancato allenamento del mese scorso. Anche Camara, schierato subito titolare e con la fascia da capitano al braccio, è apparso appesantito e poco lucido.

Non ci sono notizie societarie ufficiali, ma in tribuna assieme al presidente Claudio Benecchi c’era Domenico Altomonte, colui che ha intavolato la trattativa per il passaggio delle quote. La squadra continua il silenzio stampa, nessuno parla, né giocatori, né staff.

Prossimo appuntamento per il Varese sarà mercoledì 6 marzo (ore 14.30) in Coppa Italia per la seconda giornata. Allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno i ragazzi di mister Domenicali affronteranno il Finale (squadra di Finale Ligure), che nella prima giornata ha subito la sconfitta casalinga 2-0 contro i piemontesi del Canelli.