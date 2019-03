Coppa Italia, il Varese cerca uno spiraglio per la Serie D

Con il campionato ormai compromesso il Varese ha un solo obiettivo da centrare per tenere aperte le speranze di Serie D: la Coppa Italia. La vincitrice della fase nazionale, di fatti, verrà automaticamente promossa nella quarta serie del calcio italiano. Il tutto, ovviamente, con le dovute cautele dato che la situazione societaria è ancora in piena evoluzione e il futuro del club in questo momento non si può certo definire limpido.

Dopo questo doveroso preambolo, domani (mercoledì 6 marzo ore 14.30) la squadra di mister Manuele Domenicali scenderà in campo al “Chinetti” di Solbiate Arno per la seconda giornata del Gruppo A del primo turno nazionale di Coppa Italia Eccellenza contro il Finale, squadra di Finale Ligure campione delle fase regionale della Liguria.

Nella prima giornata il Canelli (campione piemontese), ha espugnato 2-0 Finale Ligure facendo un buon passo verso il primo posto del girone. Il Varese dovrà quindi battere domani il Finale a sua volta, andando poi a Canelli (mercoledì 13 marzo ore 14.30) per giocarsi il passaggio al turno successivo.

REGOLAMENTO COPPA – Sono otto i gironi dai quali usciranno otto squadre per i quarti di finale, che verranno disputati in gare di andata e ritorno (20 e 27 marzo), così come saranno su due sfide le semifinali (3 e 10 aprile). La finale è prevista per il prossimo 24 aprile in campo neutro, da definire anche in base alla provenienza geografica delle squadre che se la contenderanno.

Dopo la ripresa delle attività da parte della prima squadra, il Varese in campionato ha perso contro il Ferrera Erbognone, vinto a Cassano Magnago il recupero e pareggiato nell’ultimo impegno a Milano contro l’Alcione.

Si prospetta un periodo molto intenso con gare ogni tre giorni per Camara e compagni, che potrebbero pagare in condizione atletica la pausa forzata di un mese. Gestire le energie non si può, vista anche l’importanza delle prossime sfide, servirà quindi ritrovare al più presto la forma migliore e riprendere il prima possibile il ritmo partita.

Il Finale occupa attualmente l’ottava posizione nell’unico girone ligure di Eccellenza. Nell’ultima giornata di campionato è stata sconfitta in casa 2-1 dalla Molassana, squadra che lotta per evitare la zona playout.

La diretta di VareseNews è già attiva (GUARDA QUI). Potrete commentare live con l’hashtag #DirettaVn e sui social.