Il Varese ritrova la vittoria

Il Varese vince 2-0 a Cassano Magnago contro l’Union Villa e ritrova il gusto della vittoria dopo più di un mese. Era infatti il 20 gennaio quando i biancorossi vinsero a Vigevano. In mezzo due rinunce, una sconfitta della Juniores e una contro il Ferrera Erbognone ultimo in classifica.

Gara ben giocata dai biancorossi, che ritrovano due pedine fondamentali come il centrocampista Marinali e la punta Moceri e – seppur privi di Travaglini in difesa – non soffrono le velleità dei cassanesi.

Un gol per tempo per decidere la sfida: Gestra al 13′ del primo tempo per sbloccare il match, Silla al 28′ della ripresa per chiudere i conti. In mezzo un buon Varese, con personalità ma ancora con scorie di condizione che andranno via con qualche partita in più.

Union Villa che con questa sconfitta rimane “cornuto e mazziato”; non solo non riesce a strappare punti ai biancorossi, ma nelle formazioni di fondo classifica è l’unica che non ha sfruttato la crisi societaria biancorossa. La Castanese aveva di fatti battuto la Juniores, mentre il Ferrera Erbognone si è portato a casa i tre punti da Viggiù domenica scorsa.

Domenica il Varese affronterà la trasferta di Milano contro l’Alcione, mentre mercoledì prossimo – 6 marzo – inizierà il turno nazionale di Coppa Italia. Primo avversario il Finale – squadra di Finale Ligure – che è stato sconfitto oggi 2-0 in casa dal Canelli e giocherà a Viggiù. Da definire l’orario.

Un’alta cosa da definire, e non è da poco, è l’assetto societario. Rispetto a domenica e alle parole di Claudio Benecchi, la situazione non ha subito variazioni, né in positivo, né in negativo.