Varese – Legnano: grande sfida, piccolo stadio

Ci sono partite che hanno fatto la storia del calcio in provincia e sono stati molti gli incontri tra Varese e Legnano che sono nella memoria storica dei tifosi di una e dell’atra squadra.

L’incrocio di domenica 10 marzo (ore 14.30) entrerà di sicuro tra le gare da ricordare, anche se per un motivo negativo. La gara si giocherà a Viggiù, al centro sportivo di via Dell’Oglio che, per quanto la dirigenza viggiutese sia stata generosa nel concederlo in al Varese, non può certo essere la cornice ideale per una sfida così sentita e blasonata.

Non ci saranno limitazioni per i tifosi. Chi riuscirà ad acquistare il biglietto d’ingresso potrà accomodarsi per seguire la sfida. Si spera ovviamente nella buona condotta dei tifosi, che sia solo una gara di calcio e non un pretesto per comportamenti che non hanno nulla a che fare con lo sport.

Il Varese sta cercando di rimettere assieme i pezzi di una società in grave crisi. C’è una trattativa in corso che avanza con le dovute cautele e anche in campo la squadra sta cercando di tornare alla normalità dopo mesi surreali. I biancorossi stanno giocando ogni tre giorni tra campionato, recuperi e Coppa Italia e questo può portare a un accumulo di stanchezza. Non potrà ancora accomodarsi in panchina mister Manuele Domenicali, squalificato fino al 13 marzo.

Il Legnano – che dalla situazione societaria del Varese può già dirsi danneggiato, dato che i biancorossi hanno regalato non presentandosi i tre punti a Varesina e Fenegrò, due dirette concorrenti in classifica– arriva da un ottimo momento di forma. I lilla hanno infilato dieci risultati utili consecutivi con ben otto vittorie, compresa quella contro la Castellanzese che ha riaperto la lotta per il primo posto. Sotto la guida di mister Giuseppe Fiorito i legnanesi stanno viaggiando fortissimo e possono realmente puntare a completare la rimonta sulla capolista neroverde.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VareseLegnano sui social.