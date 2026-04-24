Trovato cadavere nei boschi di Brinzio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di venerdì nei boschi sopra Brinzio in quota sopraelevata rispetto al paese a circa 800 metri di altitudine non distante da un sentiero.

Si tratterebbe della salma di un uomo di età adulta in avanzato stato di decomposizione, vestito con indumenti sportivi o comunque da trekking. Il vestiario indossato era pesante, invernale, e non sembrano esserci segni di violenza sul corpo.

E proprio alcuni escursionisti avrebbero dato l’allarme segnalando la presenza del corpo, ora raggiunto dai tecnici del Cnsas, il soccorso alpino e speleologico della Stazione di Varese oltre ai carabinieri.

Particolarmente impervio il luogo del ritrovamento, che sarebbe avvenuto in località Bigada, un punto sotto alle rocce del Campo dei Fiori. Ignote per il momento le cause del decesso della persona; il corpo verrà recuperato e riportato a valle poi sottoposto a ulteriori accertamenti seguiti ad una prima, e probabile, ispezione cadaverica.

Al recupero della salma hanno operato anche unità Saf dei vigili del fuoco di Varese.