Varese Calcio, una sconfitta figlia dei problemi societari

Il Varese Calcio ha giocato. La prima notizia di giornata è prima di tutto questa. Dopo più di un mese – l’ultima gara ufficiale della prima squadra risale alla vittoria di Vigevano del 20 gennaio – il Varese ha affrontato una gara ufficiale del campionato di Eccellenza dopo aver fatto scendere in campo la Juniores e non essersi presentato a due partite.

Il campo ha però condannato i biancorossi alla sconfitta. Il Ferrera Erbognone, ultimo in classifica e con soli sei punti in classifica prima di oggi, si è preso l’intera posta riuscendo a segnare tre gol e a subirne solo due, ringraziando la prestazione maiuscola del proprio portiere Khuddyy, capace a più riprese di parate salva-risultato, ma anche la scarsa mira dei biancorossi, mista ad una preparazione fisica gioco-forza non sufficiente.

Un mese senza allenarsi assieme, su un campo da calcio, ha portato i ragazzi di mister Manuele Domenicali a una sconfitta immeritata e figlia di una situazione societaria che ancora deve definirsi.

La gara ha raccontato di un Varese generoso, che non si è tirato indietro, ma ovviamente non pronto per affrontare una gara di Eccellenza, seppur contro il fanalino di coda del Girone A. La preparazione fisica, nonostante le sessioni individuali fatte dai giocatori, non può essere paragonabile a un allenamento di squadra, con ritmi diversi e un minimo di tattica. Avere un campo per allenarsi, insomma, non sarebbe male.

Mister Domenicali ha avuto a disposizione 11 giocatori contati più gli juniores. Un solo portiere in distinta, Scapolo, dato che Martignoni è rimasto a casa per la febbre, e per fortuna che Lercara, in un primo momento escluso dalle convocazioni, si è reso disponibile disputando una buona gara e siglando anche un gol.

Nel 4-2-3-1 iniziale Lorenzo Lonardi e Bianchi sono stati schierati da esterni di difesa con M’Zoughi e Travaglini centrali e Simonetto – capitano di giornata – in mediana al fianco di Gestra. In attacco Mondoni, Lercara e Scaramuzza alle spalle di Silla. Qualche cambio nella ripresa con Daniele Lonardi al posto di Bianchi, Simonetto riportato in difesa e poi il 2001 Ovalle al posto di Silla.

Giusto per completezza di informazione, il Ferrera Erbognone, dopo aver respinto un paio di occasioni biancorosse ad inizio gara, ha trovato il vantaggio al 32’ con Rossi e poi il raddoppio al 37’ con Mannozzi. Terminato il primo tempo sullo 0-2, nella ripresa i biancorossi hanno riaperto la gara con il gol di Scaramuzza al 12’ ma subendo la terza rete dei pavesi, sempre con Mannozzi, in contropiede al 31’. Due minuti dopo Lercara ha segnato il 3-2, che nonostante il forcing finale biancorosso è rimasto il risultato della gara fino al triplice fischio finale.

Peccato perché i presupposti per portare a casa qualcosa di più c’erano. Forse la dea Eupalla ha deciso così.

Detto questo, ora che ne sarà del Varese? Se oggi i calciatori si sono presentati a Viggiù convinti da un “gettone”, mercoledì (27 febbraio ore 15.00) a Cassano Magnago contro l’Union Villa ci saranno? Benecchi, anche oggi presente a Viggiù a vedere la partita seduto tranquillamente in tribuna, sta cercando partner per mandare avanti la società. Se qualcosa si sta muovendo, questo è il momento di dare segnali concreti.