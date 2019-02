Il Varese non gioca ma Benecchi dice: «Avanti con imprenditori varesini»

Il Varese Calcio oggi non si presenterà a Fenegrò, perderà la partita a tavolino e riceverà un altro punto di penalizzazione, in attesa che arrivi il grosso dovuto al mancato pagamento delle vertenze.

Eppure qualcosa di muove. O almeno è ciò che trapela dal comunicato ufficiale della società – ovvero di Claudio Benecchi, rimasto unico rappresentante del club – nel quale si evince la volontà di proseguire.

Secondo quanto scritto, i giocatori – che non ricevono i rimborsi spese da mesi e sono fermi in attesa che arrivi qualche concreta novità – sarebbero stati convinti a non avviare la procedura di fallimento della società ed è stato chiesto loro di riprendere l’attività dalla prossima settimana.

Il passaggio più importante del comunicato è quello legato al futuro societario. Non viene mai citato Enrico Fadani né tanto meno la trattativa per il passaggio del club, al contrario Benecchi riconferma il proprio impegno grazie all’aiuto di imprenditori varesini con i quali, si legge «con i quali è già stato avviato un dialogo costruttivo».

Questo il comunicato completo: