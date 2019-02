Calcio Varese, si va verso un’altra rinuncia. La fine si avvicina

Tutto tace. Non un comunicato dalla società, non uno da parte dei giocatori.

In questo clima ufficialmente silenzioso qualcosa si è mosso, ma di passi concreti verso la salvezza del Varese non ce ne sono stati.

Il presidente Claudio Benecchi è in cerca di partner che possano aiutarlo a non fare morire la società, che per sopravvivere ha bisogno di denaro contante per far fronte alla situazione debitoria del club.

Intanto però i giocatori – che si stanno tenendo in allenamento e si dicono pronti a tornare in campo subito – non hanno ancora ricevuto le garanzie per tornare a vestire la maglia biancorossa in un impegno ufficiale.

Domani, domenica 24 febbraio, il Varese dovrebbe affrontare a Viggiù (sede scelta dalla società per sopperire alla chiusura forzata del “Franco Ossola”) il Ferrera Erbognone. Ma è molto difficile che si giochi una partita al centro sportivo di via Dall’Oglio.

Dopo non essersi presentati contro Varesina e Fenegrò, sarebbe la terza rinuncia. Alla quarta ci sarebbe l’esclusione d’ufficio dal campionato; il recupero in programma mercoledì 27 febbraio (ore 15.00) a Cassano Magnago contro l’Union Villa potrebbe quindi essere l’ultima tappa di questa stagione del Calcio Varese.

La percezione non è positiva: nonostante i colloqui intavolati dal presidente Benecchi, la situazione rimane critica. A questo punto la sensazione è che solo un miracolo potrebbe evitare il più triste epilogo.