Varese Calcio, i giocatori tornano in campo

Tutto è pronto perché il Varese torni a giocare. Nel pomeriggio di domenica 24 febbraio si rivedrà la squadra biancorossa in campo per il campionato di Eccellenza contro il Ferrera Erbognone dopo due rinunce.

Dopo le convocazioni arrivate nella serata di sabato, è arrivato anche il comunicato dei giocatori, che tramite una nota firmata dall’avvocato Marina Manfredi – portavoce dei calciatori in questo momento delicato – espongono la propria volontà di scendere in campo a Viggiù.

Ricordiamo che la prima squadra unita, lo scorso 7 febbraio ha deciso la «sospensione dell’attività agonistica fino a che la situazione sarà sistemata».

Questo il comunicato:

“Ricevuta la convocazione ufficiale dalla società per l’incontro di oggi in casa presso lo stadio comunale di Viggiù per la gara di campionato contro il Ferrera Erbognone, ricevuto dalla società il rimborso spese per il trasferimento odierno, avuta notizia di trattative ben avviate e in via di definizione riscontrate con le controparti interessate, la squadra del Calcio Varese, tutto lo staff tecnico e sanitario hanno deciso di disputare l’incontro di oggi, confidando che finalmente la situazione si sblocchi definitivamente”.