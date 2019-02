Il Varese «sospende l’attività»

La misura è colma. Anche calciatori e staff – o quello che è rimasto – del Varese Calcio ne hanno abbastanza.

Con un comunicato ufficiale, la prima squadra, unitamente allo staff tecnico e al direttore Marco Ballotta, dichiara di voler sospendere l’attività agonistica fino a data da destinarsi.

O meglio, come si legge sempre nella nota, fino a quando la situazione non verrà sistemata.

I protagonisti che ancora non hanno abbandonato la nave biancorossa si dicono pronti a scendere in campo, ma solo alla condizione che si torni alla regolarità.

Aspetto non da poco, dato che la società non dà risposte da giorni, ma soprattutto ci sono tantissimi soldi da tirare fuori per rimettere tutti i tasselli al posto giusto tra utenze, rimborsi spese, vertenze, collaboratori a vario titolo e creditori.

Questo il comunicato:

La Prima Squadra del Calcio Varese, assieme allo staff tecnico e al Direttore dell’Area Tecnica Sig. Marco Ballotta comunicano la sospensione dell’attività agonistica da oggi fino a data da destinarsi. Negli ultimi tre giorni non sono giunte notizie concrete da parte della proprietà, motivo per il quale si è giunti alla decisione di sospendere l’attività agonistica fino a quando non verranno fornite risposte ufficiali in merito allo stato attuale. La squadra è pronta a giocare domenica contro la Castanese, il campo è già stato individuato e prenotato ma, non avendo ancora ricevuto notizie concrete, è stato scelto di sospendere l’attività agonistica della sola Prima Squadra. L’attività agonistica riprenderà immediatamente nel momento in cui la situazione sarà sistemata. Cordiali saluti.

La società – nella persona di Marco Ballotta, rimasto unico esponente dirigenziale – ha anche prenotato il campo di Viggiù (via Molino Dall’Oglio) per la gara di domenica – 10 febbraio ore 14.30 – contro la Castanese. (Qui sotto il comunicato del Crl)

Molto probabilmente il Varese a Viggiù non giocherà domenica, così come appare difficile che il campionato possa in qualche modo riprendere per mister Domenicali e i suoi ragazzi, ai quali vanno solo fatti i complimenti per la serietà e la professionalità dimostrata anche ben oltre il limite della decenza.

In settimana ha detto addio anche il team manager Nando Vescusio, qualche calciatore non ha più un appartamento dove vivere in città e dovrà tornare a casa.

In pratica si aspetta solo che qualcuno metta la parola “fine”.